Anasonlu ve bademli mereng nasıl yapılır?
Malzemeler
1 yemek kaşığı anason
4 yumurta akı
130 g toz şeker
120 g pudra şekeri
Yarım su bardağı file badem
Üzeri için
Anason
File badem
Hazırlanışı
Anasonu yapışmaz yüzeyli bir tavada 2-3 dakika kadar kavurun. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.Yumurta akları ve şekerleri geniş bir karıştırma kabına bir mikser yardımıyla şeker tamamen eriyip kabarıncaya kadar çırpın. Kavurduğunuz anason ve file bademi ilave edip bir spatula yardımıyla harcı söndürmeden karıştırın. Harçtan bir yemek kaşığı kadar alıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine oval şekli vererek aralıklı olarak dökün. Üzerlerine anason serpin ve 120 dereceye ayarlı soğuk fırında kapağı aralık olarak 2-2.5 saat kadar pişirin. Soğuduktan sonra file bademle süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.