Anasonlu ve bademli mereng nasıl yapılır?

Malzemeler

1 yemek kaşığı anason

4 yumurta akı

130 g toz şeker

120 g pudra şekeri

Yarım su bardağı file badem

Üzeri için

Anason

File badem



Hazırlanışı

Anasonu yapışmaz yüzeyli bir tavada 2-3 dakika kadar kavurun. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.Yumurta akları ve şekerleri geniş bir karıştırma kabına bir mikser yardımıyla şeker tamamen eriyip kabarıncaya kadar çırpın. Kavurduğunuz anason ve file bademi ilave edip bir spatula yardımıyla harcı söndürmeden karıştırın. Harçtan bir yemek kaşığı kadar alıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine oval şekli vererek aralıklı olarak dökün. Üzerlerine anason serpin ve 120 dereceye ayarlı soğuk fırında kapağı aralık olarak 2-2.5 saat kadar pişirin. Soğuduktan sonra file bademle süsleyerek servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

