Antep fıstıklı ve irmikli pasta tarifi

Malzemeler:

800 ml süt

200 gr toz Antep fıstığı

1.5 çay bardağı irmik

1 paket vanilya

1 su bardağı toz şeker

10 gr margarin

1 paket kedi dili bisküvisi

1.5 su bardağı süt

Üzeri için

Portakal, limon, çilek

Antep fıstığı



Hazırlanışı:

Süt, irmik, şeker, vanilya ve Antep fıstığını tencereye alın. Orta ateşte karıştırarak pişirin. Koyulaştığında ocaktan alıp margarini ekleyin. Baton kek kalıbının içine streç folyo yayın. İrmikli tatlının üçte birini kalıba yayın. Kedi dili bisküvilerini süte batırıp üçer tane yan yana gelecek şekilde kalıba dizin. Üzerine irmikli tatlının yarısını döküp tekrar sütle ıslatılmış bisküvileri dizin. Kalan sütlü tatlıyı bisküvilerin üzerine yayın. Kalıbın üzerini streç folyoyla kapatın. Buzdolabında 3 saat bekletin. Kalıbı servis tabağına ters çevirip üzerindeki streç folyoyu kadırın. Küçük parçalar şeklinde kesilmiş portakal, limon, çilek ve iri kırılmış Antep fıstıklarıyla süsleyin. Servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

