Armut poşe

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Şaraplı olsun diyenlere...

- kişilik -

Malzemeler:

2 adet armut

200 gr şeker

400 gr su

1 su bardağı beyaz şarap

1 tutam taze kekik

2 gr toz zerdeçal



Hazırlanışı:

1 su bardağı beyaz şarabı bir tencereye koyun. Kaynamaya başlayınca içine geri kalan malzemeyi ve armutları koyun. Kısık ateşte ara sıra karıştırarak armutlar yumuşayana kadar pişirin. Armutlar yumuşadığında pişmiş demektir, ocaktan alabilirsiniz. Sıcak veya soğuk olarak, tercihinize göre bir top dondurma ile birlikte servis edebilirsiniz. Armutların servis tabağında dik durmasını istiyorsanız bir bıçakla altlarını kesin.

