Armutlu tatlı

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- kişilik -

Malzemeler

Yarım litre sıcak süt

1 çubuk vanilya

6 armut

1 su bardağı su

125 gr pudra şekeri

6 yumurta sarısı

40 gr un

Yarım su bardağı toz şeker

500 ml krema

Esmer toz şeker



Hazırlanışı:

Şurup için eşit miktarda 1 bardak su ve yarım bardak şekeri kaynatın. Vanilya çubuğunu uzunlamasına ortadan ikiye kesip sıcak süte ekleyin, 15 dakika bekletin. Armutların kabuğunu soyup ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın. Şurup hazırlayıp armutları şurupta 5 dakika pişirin. Pudra şekerine yumurta sarılarını ekleyip başka bir kapta çırpın. Un ekleyip çırpmaya devam edin. Kremayı mikserle hafifçe katılaşana kadar çırpın. Kremaya soğumuş vanilyalı süt ve yumurtalı ekleyip karıştırın. Armutları süzüp fırın tepsisine dizin. üzerine hazırladığınız karışımı dökün. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Tepsiyi fırından alıp tatlının üzerine toz şeker serpin. Fırının ızgarasını açıp şekeri karamelize yapın. Soğutup servis yapın.