Deneyin!

Malzemeler

Meyve sosu için

400 g dondurulmuş kırmızı orman meyveleri

100 g toz şeker

Yarım su bardağı su

1 limonun suyu

Ayranlı jöle için

1.5 su bardağı süt

1 vanilya çubuğu

1.5 su bardağı ayran

2 poşet çilek aromalı toz jöle

Hazırlanışı:

Meyve sosu için dondurulmuş orman meyvelerini bir sos tenceresine alın. Toz şeker ve suyu ekleyin. Şeker tamamen eriyip meyveler iyice yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alıp limon suyunu ekleyin. Ayranlı jöle için süt ve vanilya çubuğunu bir sos tenceresinde ısıtın. Vanilya çubuğunu çıkartıp ocaktan alın ve ılınmaya bırakın. Ilınan süte ayran ve toz jöleyi ilave edip jöle eriyinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Jöleli karışımı küçük servis kaplarına paylaştırın. En az 6 saat buzdolabında dinlendirin. Meyve sosu ile süsleyerek servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

