Ayva ve armut reçeli

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5-6 adet 350 ml kavanoz kişilik 1 saat

Malzemeler

• Yarım kilo ayva

• 1 adet limonun suyu

• 3-4 adet armut, kabuğu soyulmuş ve dilimlenmiş

• 650 gr şeker



Hazırlanışı

Ayvaları yıkayın ve soyun. Dört parçaya bölün. Çekirdeklerini çıkarıp dilimleyin. 1.5 bardak su eklediğiniz tencereye ayvaları ve limon suyunu ekleyin. Kaynatın. Kaynadıktan sonra üzerini kapatıp yaklaşık 45 dakika dinlendirin. Yumuşamaları için kenara alın. Sonrasında mikserden geçirip püre haline getirin. Püre haline gelmiş ayvaları tekrar tencereye koyun. Dilimlenmiş armutlarla ve şekerle harmanlayın, kaynatın. Önceden hazırlamış olduğunuz kavanozlara reçeli doldurun. Sıkıca kapatıp soğumaya bırakın.