Ayva ve yaban mersini reçeli

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Sert görüntüsüne aldırmayın. Biraz kaynatınca aslında ne kadar yumuşak bir yapısı olduğunu keşfedeceksiniz. Ayvalı lezzetler tadıyla da sunumuyla da içinizi açacak...

5-6 adet 350 ml kavanoz kişilik 1 saat 30 dakika

Malzemeler

Yarım kilo ayva

1 limonun suyu

500 gr yaban mersini, yıkanmış ve suyu süzülmüş

600 gr şeker



Hazırlanışı

Ayvaları yıkayın ve soyun. Dört parçaya bölün. Her bir parçayı doğrayın. 1.5 bardak su eklediğiniz tencereye ayvaları ve limon suyunu ekleyin, kaynatın. Kaynadıktan sonra üzerini kapatıp yaklaşık 45 dakika dinlenip yumuşaması için kenara alın. Sonrasında mikserden geçirip püre haline getirin. Püre haline gelmiş ayvaları tekrar tavaya koyun. Yabanmersini ve şekerle harmanlayın ve kaynatın. Önceden hazırlamış olduğunuz kavanozlara reçeli doldurun. Sıkıca kapatıp soğumaya bırakın.