Ayva ve yaban mersini reçeli
Sert görüntüsüne aldırmayın. Biraz kaynatınca aslında ne kadar yumuşak bir yapısı olduğunu keşfedeceksiniz. Ayvalı lezzetler tadıyla da sunumuyla da içinizi açacak...
5-6 adet 350 ml kavanoz kişilik
1 saat 30 dakika
Malzemeler
Yarım kilo ayva
1 limonun suyu
500 gr yaban mersini, yıkanmış ve suyu süzülmüş
600 gr şeker
Hazırlanışı
Ayvaları yıkayın ve soyun. Dört parçaya bölün. Her bir parçayı doğrayın. 1.5 bardak su eklediğiniz tencereye ayvaları ve limon suyunu ekleyin, kaynatın. Kaynadıktan sonra üzerini kapatıp yaklaşık 45 dakika dinlenip yumuşaması için kenara alın. Sonrasında mikserden geçirip püre haline getirin. Püre haline gelmiş ayvaları tekrar tavaya koyun. Yabanmersini ve şekerle harmanlayın ve kaynatın. Önceden hazırlamış olduğunuz kavanozlara reçeli doldurun. Sıkıca kapatıp soğumaya bırakın.