Ayvalı crumble tarifi
Malzemeler:
Ayvalı harç için:
500 g toz şeker
1 litre su
¼ limon
1 yıldız anason
Bir tutam tarçın
4 ayva
Crumble için:
75 g file badem
40 g file fıstık
85 g kepekli un
150 g un
100 g esmer toz şeker
100 g tereyağı
1 yumurta
40 g yulaf
Üzeri için:
Pudra şekeri
Hazırlanışı:
Toz şeker ve suyu bir sos tenceresine alın. Şeker tamamen eriyene kadar kaynatın. Limon suyu, yıldız anason ve tarçını ekleyip altını kısın. Kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkarttığınız ayvayı küp doğrayıp kaynayan şerbete ekleyin. Ayvalar yumuşayıp şerbeti çekene kadar pişirip ocaktan alın. Ilınınca buzdolabına alın. Crumble için file badem, file fıstık ve unları geniş bir karıştırma kabında harmanlayın. Toz şeker, tereyağı ve yumurtayı ilave edip bir mikser yardımıyla çırpın. Yulafı ekleyip bir tahta kaşık yardımıyla karıştırın. Fırına dayanıklı servis kaplarını tereyağı ile yağlayın. Kapların 3/4’ünü ayvalı harç ile doldurun. Üzerine crumble karışımından yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip ılık servis yapın.