Ayvalı crumble tarifi

Malzemeler:

Ayvalı harç için:

500 g toz şeker

1 litre su

¼ limon

1 yıldız anason

Bir tutam tarçın

4 ayva

Crumble için:

75 g file badem

40 g file fıstık

85 g kepekli un

150 g un

100 g esmer toz şeker

100 g tereyağı

1 yumurta

40 g yulaf

Üzeri için:

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Toz şeker ve suyu bir sos tenceresine alın. Şeker tamamen eriyene kadar kaynatın. Limon suyu, yıldız anason ve tarçını ekleyip altını kısın. Kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkarttığınız ayvayı küp doğrayıp kaynayan şerbete ekleyin. Ayvalar yumuşayıp şerbeti çekene kadar pişirip ocaktan alın. Ilınınca buzdolabına alın. Crumble için file badem, file fıstık ve unları geniş bir karıştırma kabında harmanlayın. Toz şeker, tereyağı ve yumurtayı ilave edip bir mikser yardımıyla çırpın. Yulafı ekleyip bir tahta kaşık yardımıyla karıştırın. Fırına dayanıklı servis kaplarını tereyağı ile yağlayın. Kapların 3/4’ünü ayvalı harç ile doldurun. Üzerine crumble karışımından yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip ılık servis yapın.