Tadı damağınızda kalacak ayvalı kakaolu tavuk göğsü tarifi

Malzemeler:

Ayvalı kısım için

3 orta boy ayva

1 su bardağı su

1.5 çay bardağı toz şeker

Muhallebi için

1 lt süt

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

100 g labne peyniri



Hazırlanışı:

Ayvaları soyup iri küpler halinde doğrayın. Bir tencereye alıp üzerine su ve toz şekeri ekleyin. Orta ateşte ayvalar yumuşayıp kıvam alana kadar pişirin. Hazırladığınız ayvalı sosu servis kuplarına paylaştırın ve soğuyana kadar bekletin. Muhallebisi için süt, un, toz şeker ve kakaoyu bir tencerede iyice karıştırın. Ocağa alıp orta ateşte devamlı karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Kısık ateşte karıştırmaya devam ederek 1-2 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Pişirdiğiniz muhallebi ha?f ılındıktan sonra labne peynirini ve vanilyayı ilave edin. Mikserle 3-4 dakika çırpıp ayvalı kuplara paylaştırın. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına alın ve iyice soğuduktan sonra servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.