Ayvalı strudel tarifi
Malzemeler
Hamuru için
2 su bardağı un
1 yumurta
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Bir tutam tuz
Bir tutam toz şeke
Yarım çay bardağı su
Ayvalı karışım için
3 orta boy ayva
2 yemek kaşığı galeta unu
50 g tereyağı
4 yemek kaşığı esmer toz şeker (tepeleme)
1 su bardağı kuru üzüm
2 çay kaşığı tarçın
Servis için
Pudra şekeri
1 kahve fincanı krema
1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
Vanilyalı dondurma
Hazırlanışı
Hamuru için unu yoğurma kabına eleyin. Yumurtayı, şekeri ve sıvı yağı ekleyin. Azar azar suyu ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru top şeklinde toparlayıp üzerini bir bezle örtün. Oda ısısında bu şekilde yarım saat kadar dinlendirin. İç malzemesi için ayvaları yıkayıp süzün. Kabuğunu soyup küp şeklinde doğrayın ve galeta ununa bulayın. Şeker ile tereyağını tavada eritin. Ayvaları ve kuş üzümlerini ekleyerek 10 dakika kadar kavurun. Ocaktan alın, tarçını ekleyip tatlandırdıktan sonra ılınmaya bırakın. Dinlenen hamuru un serpilmiş tezgahın üzerine alın. Oklava yardımı ile yuvarlak ve ince bir hamur açın. Ayvalı karışımı kaşık yardımı ile hamurun üzerine eşit dağılacak şekilde serpin. Hamurun iki ucundan tutup rulo şeklinde sarın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Fırından alıp sıcakken üzerine pudra şekeri serpin. İsteğe göre rendelenmiş limon kabuğu ile tatlandırılıp çırpılmış krema ve vanilyalı dondurma ile birlikte ılık olarak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.