Badem ezmesi tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı toz badem

1.5 su bardağı tozşeker

1 su bardağı su

1 çay kaşığı limon suyu

Badem

Eritilmiş çikolata



Hazırlanışı:

Su ve şekeri tencereye alıp kaynamaya bırakın. Kaynayınca kısık ateşe alıp katılaşıncaya kadar pişirmeye devam edin. Limon suyunu ekleyip ocaktan alın. Üzerine bir kaç damla su serpip ılınmaya bırakın. Tahta bir kaşıkla çırparak karıştırın. Karışım beyazlaşınca toz bademi ekleyip yoğurun ve küçük parçalar kopartıp şekil verin. İsteğe göre üzerine birer badem yerleştirin. Eritilmiş çikolatayı üzerlerine gezdirerek süsleyin. Servis yapın.