Badem kaplı kruvasan tarifi

Malzemeler:

4 kruvasan (bayat)

2 yemek kaşığı tereyağı (50 gr)

1 çay bardağı toz şeker

1 yumurta akı

2.5 çay bardağı badem unu

Üzeri için

1 yumurta akı

1 su bardağı file badem

Yarım su bardağı pudra şeker



Hazırlanışı:

Kruvasanları enine ikiye kesin. Bir kapta tereyağı ve toz şekeri mikser ile iyice karıştırın. Üzerine yumurta akını ekleyip tekrar karıştırın. Son olarak badem ununu ilave edip karıştırdıktan sonra 4 (yarı) kruvasana sürün. Üzerlerine diğer kruvasanları kapatın. Kruvasanları yumurta akına buladıktan sonra file badem ile iyice kaplayın. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında kızarıncaya kadar pişirin. Soğuduktan sonra üzerine pudra şeker serpip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

