Badem şekerlemeli çilekli dondurulmuş yoğurt

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Dondurulmuş yoğurt!

4 kişilik 45 dakika

Malzemeler:

Dondurulmuş yoğurt için:

• 1 bardak su

• 1 bardak şeker

• 3 bardak yoğurt

• 1/2 bardak çilek, doğranmış

• 1/4 bardak badem

Şekerleme için:

• 1 bardak şeker

• 1/4 bardak su

• 150 gr kavrulmuş badem



Hazırlanışı:

Dondurulmuş yoğurt için, suyu şeker eriyinceye kadar kaynatın. Ateşten alın ve soğumaya bırakın. Yoğurt ve çilekleri ekleyip blender’dan püre oluncaya kadar geçirin. Bademleri karışıma ilave edin. Dondurma makineniz varsa, karışımı çektirin. Yoksa blender’dan bir kez daha iyice geçirin. Ardından buzlukta gece boyu bekletin. Şekerleme için, şeker ve suyu bir sos kabına alın ve şeker çözünene kadar ısıtın. Ateşi yükseltip köpüklerin altın sarısı renk almasını bekleyin. (Şeker çözündükten sonra karışımı karıştırmayın. Sos tenceresini hafifçe sallamanız yeterli.) Bademleri yağlı kağıdın üzerine yerleştirin ve üzerlerine altın şeker şurubunu üzerlerinde ince bir tabaka oluşacak şekilde dökün. Tamamen soğumasını bekleyin ve ardından parçalar halinde koparın. Külahlara top şeklini verdiğiniz dondurulmuş yoğurdunuzu yerleştirin ve bademli şekerleme ile süsleyerek servis edin.