Bademli güllaç
6 kişilik
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Malzemeler
1 lt süt
500 gr şeker
200 ml süt kreması
10 yaprak güllaç
200 gr çiğ badem
½ nar
Antep fıstığı
Hazırlanışı
Tencerede ısıttığınız sütte şekeri eritin.
Tamamen eridiğinden emin olduktan sonra,
şekerli sütü derince bir tepsiye dökün,
soğusun. Bademleri sıcak suda beklettikten
sonra kabuklarını soyun, dövün. Tatlıyı
servis yapacağınız kabı kararlaştırın; üç
parmak derinliğinde ve yuvarlak olmasında
fayda var. Güllaç yapraklarını birer birer
alın, ılık sütlü karışıma daldırın, yumuşatın.
Bu işlem birkaç dakika sürecektir;
yaprakların zedelenmemesine dikkat edin.
Yumuşayan yaprakları, servis tabağına,
aralarına bademleri dökerek, üst üste
yerleştirin. Kalan şekerli sütü, krema ile
karıştırın, güllacın üzerine dökün. En az
4 saat demlensin. Nar taneleri ve dövülmüş
Antep fıstığı ile süsleyip sunun.