Bademli tart

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Bademli tart tarifi!

4 kişilik 50 dakika

Malzemeler

• 4 adet milföy hamuru

• Krem patisier

• 3-4 adet incir

• 6-8 adet ayıklanmış taze ceviz

• 20-25 adet soyulmuş çiğ badem

Krem patisier için;

• 250 ml süt

• 3 yumurta sarısı

• 3 yemek kaşığı toz şeker

• 1 çay kaşığı vanilya

• 1 tatlı kaşığı un

• 1 tatlı kaşığı mısır nişastası

Hazırlanışı

Süt ve vanilyayı orta ateşte kaynatın. Bu sırada şeker ve yumurta sarılarını ayrı bir kapta çırpın. Un ve mısır nişastası ilave edin. Süt kaynar kaynamaz yumurta karışımını üzerine boşaltın ve hızlıca çırpın. Karışımı tencereye geri alın. Sürekli çırparak kaynatın, kaynadıktan sonra 1 dakika pişirin. Soğuması için yayvan bir kaba alın. Milföy hamurlarını tek kişilik kalıplara bastırarak yerleştirin. Kabarmamaları için çatalla hamurlara delikler açın. 180 derece sıcak fırında 15 dakika veya kabarıp, kızarana kadar pişirin. Fırından çıkınca ortalarını bastırın. Milföy hamurlarının üzerine soğumuş krem patisier koyun, üzerlerine incir dilimleri, badem ve ceviz ekleyin. Dilerseniz üzerlerine jöle veya ısıtılmış marmelat sürebilirsiniz.