Balkabağı dolgulu kurabiye tarifi

Malzemeler:

1 kg bal kabağı

2 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

250 gr tereyağı (yumuşatılmış)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 yumurta

4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay bardağı toz şeker

Üzeri için;

1 yemek kaşığı tarçın



Hazırlanışı:

Fırını 175 derecede ısıtın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Bal kabağını dilimleyin ve üzerine şeker ekleyip pişirin. Soğuduktan sonra püre şeklinde ezin. Cevizi ekleyip karıştırın. Yumuşatılmış tereyağı, pudra şekeri ve yumurtayı bir kasede çırpın. Un haricindeki diğer malzemeleri ekleyin ve karıştırın. Unu yavaşça ekleyin. Yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Parmağınızın ucuyla orta kısımlarına bastırıp çukurlaştırın. Kurabiye hamurlarını şekere bulayıp fırın tepsisine dizin. Sıcak fırında pembeleşinceye kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra çukurlara bal kabağı püresini doldurun. Tarçın serpip servis yapın.