Ballı peynir tatlısı tarifi

Malzemeler:

12 parça hazır baklava yufkası

İç harcı için

2 su bardağı tatlı lor peyniri

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

Üzeri için

Susam

Bal

Dondurma



Hazırlanışı:

İki kat baklava yufkasını üst üste gelecek şekilde mutfak tezgahına yayın. Üzerine lor peynirinden yayın ve dikdörtgen bir şekil elde edecek şekilde sarın. Kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Üzerine susam serpip bal gezdirin. Dondurma ile süsleyerek ılık servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

