Ballı peynir tatlısı tarifi
Malzemeler:
12 parça hazır baklava yufkası
İç harcı için
2 su bardağı tatlı lor peyniri
Kızartmak için
Ayçiçek yağı
Üzeri için
Susam
Bal
Dondurma
Hazırlanışı:
İki kat baklava yufkasını üst üste gelecek şekilde mutfak tezgahına yayın. Üzerine lor peynirinden yayın ve dikdörtgen bir şekil elde edecek şekilde sarın. Kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Üzerine susam serpip bal gezdirin. Dondurma ile süsleyerek ılık servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.