Beyaz çikolatalı brownie

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8 kişilik -

Malzemeler

75 gr tereyağı

400 gr beyaz çikolata

3 yumurta

90 gr pudra şekeri

2 tatlı kaşığı vanilya

90 gr kuru üzüm

1 limonun rendelenmiş kabuğu

1 yemek kaşığı limon suyu

200 gr un

Dondurma



Hazırlanışı:

Fırının sıcaklığını 180 dereceye ayarlayın. 28x20 santim ebatlarında bir fırın kabının içine yağlı kağıt yerleştirin. Tereyağı ve küçük doğranmış 300 gr beyaz çikolatayı büyük bir cam kaseye alın. Benmari usulü eritin. çikolatayı karıştırarak ılındırın. Yumurtalar ve şekeri ekleyip karıştırın. Vanilya, kuru üzüm, limon kabuğu ve limon suyunu ekleyip karıştırmaya devam edin. Karışımı kalıba doldurun. Sıcak fırında 20 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyin. Üzerine dondurma ekleyip servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.

