Beyaz çikolatalı cupcake

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4 kişilik -

Malzemeler

5 yemek kaşığı pudra şekeri

50 gr. toz badem

50 gr. un

1 tutam kabartma tozu

50 gr. beyaz damla çikolata

1 çay kaşığı glikoz

1 tatlı kaşığı bal

2 yumurta

70 gr. tereyağı



Yapılışı

Pudra şekeri, toz badem, un, kabartma tozu ve damla çikolataları birlikte harmanlayın. Tereyağı, bal ve glikozu ocak üzerinde tereyağı eriyene kadar karıştırın. Kenara alıp, soğumaya bırakın. Ardından yumurtaların üzerine ekleyin. Kuru malzemelerle birlikte karıştırıp, kalıplara doldurun. 180 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.



Süsleme

55 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

250 gr. pudra şekeri

20 ml. süt

55 gr. biskin yağ

1 tutam vanilya



Yapılışı

Bütün malzemeleri beyaz renk alana kadar mikserde çırpın. Hazır olan karışımı sıkma torbasına koyun. Cupcake üzerine sıkın.