Beyaz çikolatalı cupcake
4 kişilik
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Malzemeler
5 yemek kaşığı pudra şekeri
50 gr. toz badem
50 gr. un
1 tutam kabartma tozu
50 gr. beyaz damla çikolata
1 çay kaşığı glikoz
1 tatlı kaşığı bal
2 yumurta
70 gr. tereyağı
Yapılışı
Pudra şekeri, toz badem, un, kabartma tozu ve damla
çikolataları birlikte harmanlayın. Tereyağı, bal ve
glikozu ocak üzerinde tereyağı eriyene kadar karıştırın.
Kenara alıp, soğumaya bırakın. Ardından yumurtaların
üzerine ekleyin. Kuru malzemelerle birlikte karıştırıp,
kalıplara doldurun. 180 derecede ısıtılmış fırında 20
dakika pişirin.
Süsleme
55 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
250 gr. pudra şekeri
20 ml. süt
55 gr. biskin yağ
1 tutam vanilya
Yapılışı
Bütün malzemeleri beyaz renk
alana kadar mikserde çırpın.
Hazır olan karışımı sıkma
torbasına koyun. Cupcake üzerine
sıkın.