Beyaz çikolatalı, portakallı kurabiye tarifi

Malzemeler:

125 gr tereyağı (oda ısısında yumuşatılmış)

1 su bardağı pudra şeker

1 yumurta

1 portakalın rendelenmiş kabuğu ve suyu

2 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı beyaz damla çikolata



Hazırlanışı:

Tereyağı ve şekeri mikser yardımıyla iyice çırpın. Üzerine 1 yumurta ekleyip çırpmaya devam edin. Sırayla portakal suyu, rendelenmiş portakal kabuğu, un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Son olarak beyaz damla çikolatayı ekleyip karıştırın. Tepsiye yağlı kağıt serin. Kaşık yardımıyla kurabiye hamurunu tepsiye aralıklı olarak paylaştırın. Önceden ısıtılmış 160 dereceye ayarlı fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Soğuyunca servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

