Beyaz rulo pasta

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Rulo pasta nasıl yapılır?

8 kişilik -

Malzemeler

4 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı ılık su

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1.5 su bardağı un

Krema için

200 gr tatlı lor peyniri

100 gr mascarpone peyniri

3 yemek kaşığı bal

Yarım çay kaşığı vanilya

üzeri için

2 paket krem şanti

3 su bardağı soğuk süt

Taze çiçekler



Hazırlanışı:

Yumurtalar ve şekeri büyük bir kaba alıp mikserle 10 dakika çırpın. Su, un, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip yavaşça bir kaşıkla karıştırın. Harcı yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yayıp önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 10 dakika pişirin. Pişen keki yağlı kağıtla birlikte tezgaha alın ve ilk sıcağı geçince rulo şeklinde sarıp soğumaya bırakın. Kremayı hazırlamak için tüm malzemeyi derin bir kaba alarak çırpın. Soğuyan keki yavaşça açın. İçerisine hazırladığınız kremadan koyarak tekrar rulo şeklinde sarın. Üzerinin kreması için krem şanti ve soğuk sütü çırpıp kekin üzerine sürün. Bir spatula yardımıyla yüzeyini pürüzsüzleştirin. Taze çiçeklerle süsleyip servis yapın



* Lezzet dergisinden alınmıştır.