Bezeli elmalı tart
- kişilik
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Malzemeler
Hamuru için
3 adet yumurta
(oda sıcaklığında)
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 çorba kaşığı yoğurt
150 gr yumuşak tereyağı
İçi için
4 adet elma
1 çay kaşığı tarçın
Bezeüstü için
3 adet yumurta akı
1 su bardağı şeker
Hazırlanışı
Hamur malzemelerinin hepsini karıştırıp, yoğurun ve kek kalıbına yayın. 4 elmayı ince ince dilimleyip kalıptaki hamurun üzerine dizin. Yumurta akı ile şekeri kar haline gelinceye kadar çırpıp üstüne dökün. Önceden180 derecede ısıtılmış fırında 50 dakika kadar pişirin.