Bezeli elmalı tart

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- kişilik -

Malzemeler

Hamuru için

3 adet yumurta

(oda sıcaklığında)

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çorba kaşığı yoğurt

150 gr yumuşak tereyağı

İçi için

4 adet elma

1 çay kaşığı tarçın

Bezeüstü için

3 adet yumurta akı

1 su bardağı şeker



Hazırlanışı

Hamur malzemelerinin hepsini karıştırıp, yoğurun ve kek kalıbına yayın. 4 elmayı ince ince dilimleyip kalıptaki hamurun üzerine dizin. Yumurta akı ile şekeri kar haline gelinceye kadar çırpıp üstüne dökün. Önceden180 derecede ısıtılmış fırında 50 dakika kadar pişirin.