Bisküvili rulo tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 litre süt

1 paket vanilya

50 g tereyağı

1 paket yulaflı bisküvi

Üzeri için

1 poşet hazır krem şanti

1 su bardağı süt

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

1 çay kaşığı tarçın

Süslemek için

Çilek



Hazırlanışı:

Un, toz şeker ve sütü bir tencereye alın. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar kaynatıp ocaktan alın. Vanilya ve tereyağını ekleyin. Mikserle pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar yaklaşık 15 dakika çırpın. Bisküvileri robotta un haline getirip bir fırın tepsisinin tabanına hiç boşluk kalmayacak şekilde yayın. Üzerine muhallebiyi yayıp bir spatula yardımıyla üzerini düzeltin. Muhallebi soğuduktan sonra buzdolabına koyup 3-4 saat dinlendirin. Krem şantiyi sütle çırpın. Bir kasede ceviz ve tarçını karıştırın. Soğuyan tatlıyı buzdolabından çıkarıp üzerine krem şantiyi sürüp tarçınlı cevizi serpin. Enine 8 parçaya bölüp parçaları rulo şeklinde sarın. Çilek dilimleriyle süsleyip soğuk servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.