Bitter çikolata sorbesi

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Bitten çikolata sorbesi

4 kişilik -

Malzemeler

150 g şeker

50 g şekersiz dark kakao

50 g bitter çikolata

1 çay kaşığı vanilya



Hazırlanışı

Şeker ve kakaoyu bir tencereye koyarak karıştırın. 600 ml suyu kaynatın, şeker ve kakao karışımına ekleyip kısık ateşte 5 dakika kadar karıştırın. Tencereyi ateşten alıp vanilya ve çikolata parçalarını içine koyun. Çikolata eriyinceye kadar karıştırın. Karışımı soğumaya bırakın. Sonrasında ağzı kapalı bir kaba boşaltarak dondurucuya koyun. Ara ara bir çatalla karıştırarak buzlanmaları ezin. Ertesi gün servis etmeden önce 30 dakika buzdolabının alt kısmında bekletin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.