Mutfak Atölyesi'nden Zeynep Karahan'dan tatlı bir öneri...

Malzemeler:

200 g krema

60 g bal

3 portakal kabuğu

30 g tereyağı (oda sıcaklığında)

10 g bitter çikolata ufalanmış

10 g tereyağı

Kaplama için:

300 g ön kristalizasyonu yapılmış bitter çikolata, altın tozları



Yapılışı:

Bal, portakal kabukları ve kremayı ısıtarak 50°C’ye getirin. 5 saat kadar demlendirin. Tekrar ısıtarak, sıcak karışımı çikolatanın üzerine süzün ve 1 dakika kadar bekledikten sonra spatula ile yuvarlaklar çizerek karışımın hava almamasına özen göstererek karıştırın. Ganajı içindeki topaklar tamamen eriyinceye kadar karıştırın. Isısı 34°C’yi geçmeyecek şekilde ben maride ısıtarak bu süreci çabuklaştırabilirsiniz. Tereyağı ekleyerek homojen bir kıvam alıncaya kadar karıştırın. İstenirse portakal likörü ya da truffle yağı eklenebilir. Ganajı bir tepsiye dökerek kristalize olması için en az 2 saat dinlendirin. Kristalize ganajı tekrar homojen bir macun kıvamında karıştırın ve yuvarlak uçlu duy takılmış sıkma torbasına alın. Ganajı yuvarlak toplar şeklinde yağlı kağıt serilmiş tepsiye sıkın. Tepsiyi sertleşmesi için 2 saat serin bir ortamda dinlendirin. Gerekirse dolapta da dinlendirebilirsiniz. Sertleşmiş ganaj toplarını kristalize edilmiş çikolata ile kaplayın ve çikolata katı sertleşince altın tozu ile süsleyin.

*EvBahçe dergisinden alınmıştır.

