Böğürtlenli kup tarifi
Malzemeler:
1 su bardağı böğürtlen
1 çay bardağı krema
1 su bardağı süzme yoğurt
2 yemek kaşığı pudra şeker
Yarım çay bardağı file badem
Yarım çay bardağı parça çikolata
İri rendelenmiş çikolata
Hazırlanışı:
Böğürtlenin 3/4’ünü blender’dan geçirerek püre haline getirin. Geniş bir kasede krema, yoğurt ve pudra şekeri mikserle pürüzsüz bir hale gelinceye kadar çırpın. Böğürtlen püresini ilave edip karıştırın. Karışımın yarısını kuplara paylaştırın. Üzerine böğürtlen, file badem ve parça çikolatalar yerleştirin. Karışımın kalanını üzerlerine dökün. File badem, böğürtlen, çikolata ve nane yapraklarıyla süsleyin. Buzdolabında soğuttuktan sonra servis yapın.