Böğürtlenli kup tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı böğürtlen

1 çay bardağı krema

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı pudra şeker

Yarım çay bardağı file badem

Yarım çay bardağı parça çikolata

İri rendelenmiş çikolata



Hazırlanışı:

Böğürtlenin 3/4’ünü blender’dan geçirerek püre haline getirin. Geniş bir kasede krema, yoğurt ve pudra şekeri mikserle pürüzsüz bir hale gelinceye kadar çırpın. Böğürtlen püresini ilave edip karıştırın. Karışımın yarısını kuplara paylaştırın. Üzerine böğürtlen, file badem ve parça çikolatalar yerleştirin. Karışımın kalanını üzerlerine dökün. File badem, böğürtlen, çikolata ve nane yapraklarıyla süsleyin. Buzdolabında soğuttuktan sonra servis yapın.