Böğürtlenli truffle tarifi

Malzemeler:

250 gr bitter çikolata

150 gr krema

150 gr kek

150 gr böğürtlen

Üzeri için

50 gr beyaz çikolata



Hazırlanışı:

Kremayı küçük bir sos tenceresinin içinde ısıtın ve küçük parçalara bölünmüş çikolataları ilave edip eriyinceye kadar karıştırın. Robotta toz ufalanmış keki de ekleyin ve soğumaya bırakın. Oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına kaldırarak birkaç saat bekletin. Bu sürenin sonunda iyice katılaşmış olmalı. Küçük bir kaşıkla parçalar alıp içlerini çukurlaştırarak birer böğürtlen yerleştirin. Kapatıp elinizde yuvarlayın. Beyaz çikolatayı benmari usulü eritin. Yağlı kağıttan hazırlanmış külaha doldurup truffle’lerin üzerine çizgiler sıkın. Buzdolabında beklettikten sonra servis yapın.