Bol fındıklı pamuk kek tarifi

Malzemeler:

6 yumurta akı

Tuz

2 su bardağı ince çekilmiş fındık içi

¾ su bardağı toz şeker

1 çay bardağı un

Yarım paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Üzeri için

Çikolata sosu

1 çay bardağı ince çekilmiş fındık içi



Hazırlanışı:

Yumurta aklarını 1 tutam tuz ile kar gibi oluncaya kadar çırpın. İnce çekilmiş fındık içini toz şeker ile iyice karıştırın. Derin bir kapta şekerli fındık içi ile un, kabartma tozu ve vanilyayı karıştırın. Yumurta akının içine kuru malzemeleri ilave edip hep aynı yöne doğru köpüğü eritmeden karıştırın. Kek kalıbını yağlayıp unladıktan sonra kek malzemesini kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 160 dereceye ayarlı fırında 15-20 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üzerine çikolata sosu gezdirip fındık içi serpin. Dinlendirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

