Bonbon kek tarifi

Malzemeler:

115 gr ufalanmış ceviz

175 gr tereyağı

175 gr kahverengi şeker

60 ml krema

30 ml limon suyu

2 yumurta

115 gr un

Yarım çay kaşığı kabartma tozu





Hazırlanışı:

20 santim çapında fırına dayanıklı bir kasenin içini yağlayın. Ufalanmış cevizlerin yarısını kaseye serpin. 4 yemek kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı limon suyunu tavaya alıp pişirin. Kek kalıbına dökün. Kalan tereyağı ve şekeri köpük gibi olana kadar mikserle çırpın. Yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu, kalan ceviz ve limon suyunu ekleyin. Karışımı kalıba yavaş yavaş dökün. Kasenin üzerini yağlı kağıtla kaplayın (kekin kabarması için boşluk bırakarak). Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.