Çay kekleri tarifi
Malzemeler:
165 gr un
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
2 yumurta
75 gr pudra şekeri
1 limonun rendelenmiş kabuğu
1 yemek kaşığı limon suyu
75 ml eritilmiş tereyağı
Hazırlanışı:
Fırını 190 derecede ısıtın. Yumurtalar ve şekeri cam kaseye alıp mikserle 5-7 dakika
çırpın. Limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip bir spatulayla karıştırın.
Eritilmiş tereyağının yarısını ekleyip spatulayla karıştırmaya devam edin. Unun yarısını
ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Kalan tereyağını ekleyip karıştırmaya devam
edin. Son olarak kalan unu ilave edin. Karışımı 6-7 dakika bekletin. İçleri yağlanmış ve
un serpilmiş küçük kek kalıplarının içine harcı paylaştırın. Sıcak fırında 12-15 dakika
pişirin. Ilık servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.