Çay kekleri tarifi

Malzemeler:

165 gr un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

2 yumurta

75 gr pudra şekeri

1 limonun rendelenmiş kabuğu

1 yemek kaşığı limon suyu

75 ml eritilmiş tereyağı



Hazırlanışı:

Fırını 190 derecede ısıtın. Yumurtalar ve şekeri cam kaseye alıp mikserle 5-7 dakika

çırpın. Limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip bir spatulayla karıştırın.

Eritilmiş tereyağının yarısını ekleyip spatulayla karıştırmaya devam edin. Unun yarısını

ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Kalan tereyağını ekleyip karıştırmaya devam

edin. Son olarak kalan unu ilave edin. Karışımı 6-7 dakika bekletin. İçleri yağlanmış ve

un serpilmiş küçük kek kalıplarının içine harcı paylaştırın. Sıcak fırında 12-15 dakika

pişirin. Ilık servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.