Çay saati cupcake

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22 kişilik -

Malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı şeker

150 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

300 gr. un

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı süt

80 gr. bitter çikolata

2 yemek kaşığı kakao



Yapılışı

Un, kakao, kabartma tozunu bir kabın içinde karıştırın. Tereyağı ve şekeri mikser ile krema kıvamına gelecek şekilde çırpın. Tereyağlı karışıma yumurtaları ekleyin. Unlu kuru malzemeyi mikserin hızını düşürerek karışıma ekleyin. Son olarak, süt ve çikolata parçalarını ilave edin. Cupcake kaplarının içine yarısı dolacak şekilde hamuru eşit olarak pay edin. 180 derece ısınmış fırında 20 -25 dakika pişirin.



Süslemesi

Öncelikle keklerinizin üzerini satın aldığınız beyaz renkli şeker hamuru ile kapatın. Üzerini yine renkli şeker hamurlarından kalıplarla keserek yaptığınız çaydanlık, oklava ve pasta şekilleriyle zevkinize göre süsleyin.



