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Çay saati cupcake

 22 kişilik   -
Malzemeler
3 yumurta
1 su bardağı şeker
150 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
300 gr. un
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı süt
80 gr. bitter çikolata
2 yemek kaşığı kakao

Yapılışı
Un, kakao, kabartma tozunu bir kabın içinde karıştırın. Tereyağı ve şekeri mikser ile krema kıvamına gelecek şekilde çırpın. Tereyağlı karışıma yumurtaları ekleyin. Unlu kuru malzemeyi mikserin hızını düşürerek karışıma ekleyin. Son olarak, süt ve çikolata parçalarını ilave edin. Cupcake kaplarının içine yarısı dolacak şekilde hamuru eşit olarak pay edin. 180 derece ısınmış fırında 20 -25 dakika pişirin.

Süslemesi
Öncelikle keklerinizin üzerini satın aldığınız beyaz renkli şeker hamuru ile kapatın. Üzerini yine renkli şeker hamurlarından kalıplarla keserek yaptığınız çaydanlık, oklava ve pasta şekilleriyle zevkinize göre süsleyin.

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