Çay saati cupcake
22 kişilik
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Malzemeler
3 yumurta
1 su bardağı şeker
150 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
300 gr. un
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı süt
80 gr. bitter çikolata
2 yemek kaşığı kakao
Yapılışı
Un, kakao, kabartma tozunu bir kabın içinde
karıştırın. Tereyağı ve şekeri mikser ile krema
kıvamına gelecek şekilde çırpın. Tereyağlı karışıma
yumurtaları ekleyin. Unlu kuru malzemeyi mikserin
hızını düşürerek karışıma ekleyin. Son olarak, süt
ve çikolata parçalarını ilave edin. Cupcake kaplarının
içine yarısı dolacak şekilde hamuru eşit olarak
pay edin. 180 derece ısınmış fırında 20 -25 dakika
pişirin.
Süslemesi
Öncelikle keklerinizin üzerini
satın aldığınız beyaz renkli şeker
hamuru ile kapatın. Üzerini yine
renkli şeker hamurlarından
kalıplarla keserek yaptığınız
çaydanlık, oklava ve pasta
şekilleriyle zevkinize göre
süsleyin.