Cevizli baklava

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10 kişilik -

Malzemeler

1 kg un

5 adet yumurta

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı sıvıyağ

½ çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı çekilmiş ceviz içi



Hamuru açmak İçin

Nişasta



Şerbet İçin

4 su bardağı su

4 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu



Şerbetin Hazırlanışı

Su ve şekeri karıştırıp, kaynatın. Limon suyunu ekleyip, soğumaya bırakın.



Baklavanın Hazırlanışı

Unu geniş bir kaba koyun. Ortasını havuz gibi açıp, yumurtaları, tuz ve suyu (suyu yavaş yavaş ekleyin) koyup, yoğurun. Hazırladığınız hamurun üzerini kapatarak bir saat dinlendirin. Hamuru 10 eşit parçaya bölün. Tezgaha nişasta serpip, her bir bezeyi oklavayla ince ince açın (bıçak sırtı kalınlığında). Fırın tepsinizi yağlayın. Her bir yufkanın arasına yağ sürerek 5 kat döşeyin. 5. yufkanın üzerine, ceviz içini serpin. Diğer yufkaları da aynı şekilde yağlayıp kat kat yerleştirin. Hamuru küçük karelere dilimleyip, üzerine zeytinyağını kızdırarak dökün.180 derecede, üzeri kızarana kadar pişirin. Baklavayı fırından çıkardıktan sonra, tepsi kenarında birikmiş fazla yağı dökün. Ilık şerbeti üzerine dökün ve şerbeti iyice çekince servis yapın.