Cevizli baklava
10 kişilik
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Malzemeler
1 kg un
5 adet yumurta
1,5 su bardağı su
1,5 su bardağı sıvıyağ
½ çay kaşığı tuz
1,5 su bardağı çekilmiş ceviz içi
Hamuru açmak İçin
Nişasta
Şerbet İçin
4 su bardağı su
4 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı limon suyu
Şerbetin Hazırlanışı
Su ve şekeri karıştırıp, kaynatın. Limon suyunu
ekleyip, soğumaya bırakın.
Baklavanın Hazırlanışı
Unu geniş bir kaba koyun. Ortasını havuz gibi
açıp, yumurtaları, tuz ve suyu (suyu yavaş yavaş
ekleyin) koyup, yoğurun. Hazırladığınız hamurun
üzerini kapatarak bir saat dinlendirin. Hamuru
10 eşit parçaya bölün. Tezgaha nişasta serpip,
her bir bezeyi oklavayla ince ince açın (bıçak
sırtı kalınlığında). Fırın tepsinizi yağlayın. Her bir
yufkanın arasına yağ sürerek 5 kat döşeyin.
5. yufkanın üzerine, ceviz içini serpin. Diğer
yufkaları da aynı şekilde yağlayıp kat kat
yerleştirin. Hamuru küçük karelere dilimleyip,
üzerine zeytinyağını kızdırarak dökün.180
derecede, üzeri kızarana kadar pişirin. Baklavayı
fırından çıkardıktan sonra, tepsi kenarında birikmiş
fazla yağı dökün. Ilık şerbeti üzerine dökün ve
şerbeti iyice çekince servis yapın.