Cevizli burma tatlısı tarifi

Malzemeler:

6 baklava yufkası

150 gr eritilmiş tereyağı

1.5 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Şerbet için

4 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

Yarım limonun suyu



Hazırlanışı:

Şeker, su ve limon suyunu tencereye alıp kaynatın. Kısık ateşte 20 dakika daha kaynatın. Soğumaya bırakın. Üç yufkayı aralarına yağ sürerek üst üste dizin. Üzerine ceviz serpiştirin ve yufkaları oklavaya sarın. Daha sonra iki kenarından ortaya doğru iterek büzüştürün ve yağlamış tepsiye alın. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine yağ sürüp 190 dereceye ayarlanmış fırında kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkarıp soğumuş şerbeti üzerlerine gezdirerek dökün. 1 saat dinlendirin. Dilimleyip üzerine ceviz serpiştirerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

