Cevizli dondurma tarifi

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı salep

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz



Hazırlanışı:

Süt ve toz şekeri geniş bir tencereye alın. Şeker tamamen eriyinceye kadar ara ara karıştırarak kaynatın. Şeker eridiğinde salep ve cevizi ilave edin. Dondurma kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırarak kaynatın. Ocaktan alıp dondurma kalıplarına paylaştırın. Dondurucuda 8 saat dinlendirin. Kalıplarından çıkartıp servis yapın.



* Ceviz yerine ince çekilmiş fındıkla da deneyebilirsiniz.