Chia tohumlu tuzlu bisküvi tarifi

Malzemeler:

Yarım çay bardağı chia tohumu

Yarım çay bardağı ay çekirdeği içi

Yarım çay bardağı kabak çekirdeği içi

Yarım çay bardağı yulaf ezmesi

Yarım çay bardağı tam buğday unu

Tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı su



Hazırlanışı:

Chia tohumu, ay çekirdeği içi, kabak çekirdeği içi, yulaf ezmesi, buğday unu ve bir tutam kadar tuzu geniş bir karıştırma kabında harmanlayın. Zeytinyağı ve suyu ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar karıştırın. Kabın üzerini streç filmle sarıp 30 dakika oda sıcaklığında dinlendirin. Dinlenen karışımı yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yayın. Üzerine bir kat yağlı kağıt serin ve bir merdane yardımıyla açın. Yağlı kağıdı üzerinden alıp keskin bir bıçak yardımıyla kare dilimler kesin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin. Soğuk servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.