Çiçekli cupcake
12 kişilik
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Malzemeler
250 gr. un
250 ml. süt
1 tatlı kaşığı vanilya
2 büyük yumurta
300 gr. şeker
3 tatlı kaşığı kabartma tozu
1/2 tatlı kaşığı tuz
115 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
Yapılışı
Un, şeker, kabartma tozu ve tuzu bir kapta karıştırın.
İçine tereyağı, süt, vanilya ilave edin ve mikser ile orta
hızda yaklaşık 1 dakika çırpın. Yumurtaları karışıma
ilave edin ve yine orta hızda 1 dakika kadar çırpın.
Kenarları spatula ile temizleyip bu kez yüksek hızda
1.5 dakika iyice çırpın. Malzemeyi kalıplara paylaştırın.
175 derecede ısıtılmış fırında üzerleri pembeleşinceye
kadar pişirin.
Süslemesi
Kekler soğuduktan sonra
şeker hamurunu merdane
ile açın ve dilediğiniz
kalıplarla keserek
cupcake’lerinizi kaplayın.
En üstüne ise yine kalıplar
yardımıyla çiçekler yapın.