Çiçekli cupcake

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12 kişilik -

Malzemeler

250 gr. un

250 ml. süt

1 tatlı kaşığı vanilya

2 büyük yumurta

300 gr. şeker

3 tatlı kaşığı kabartma tozu

1/2 tatlı kaşığı tuz

115 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)



Yapılışı

Un, şeker, kabartma tozu ve tuzu bir kapta karıştırın. İçine tereyağı, süt, vanilya ilave edin ve mikser ile orta hızda yaklaşık 1 dakika çırpın. Yumurtaları karışıma ilave edin ve yine orta hızda 1 dakika kadar çırpın. Kenarları spatula ile temizleyip bu kez yüksek hızda 1.5 dakika iyice çırpın. Malzemeyi kalıplara paylaştırın. 175 derecede ısıtılmış fırında üzerleri pembeleşinceye kadar pişirin.



Süslemesi

Kekler soğuduktan sonra şeker hamurunu merdane ile açın ve dilediğiniz kalıplarla keserek cupcake’lerinizi kaplayın. En üstüne ise yine kalıplar yardımıyla çiçekler yapın.



