Çikolata soslu hurma topları

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Çikolata soslu hurma topları tarifi...

6 kişilik -

Malzemeler

10 hurma

1 paket pötibör bisküvi

1 su bardağı krema

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay bardağı çekilmiş ceviz

Fondü için

250 g sütlü çikolata



Hazırlanışı:

Bisküvileri ve hurmayı doğrayıcı ile parçalayın. Bir kaba alın. üzerine pudra şekerini, çekilmiş cevizi koyup karıştırın. Son olarak krema ve bisküviyi ilave ederek hamur kıvamında bir karışım elde edin. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp iki avuç içinde yuvarlayıp top ve kalıpla kalp şekli vererek tabağa koyup bir saat kadar buzdolabında bekletin. Sos için çikolatayı benmari usulü eritip bir kaseye alın. Buzdolabından çıkardığınız hurma toplarını çubuklara saplayıp çikolatalı sosla ile birlikte servis yapın.