Çikolata soslu karpuz ve kavunlu ezme tarifi

Malzemeler:

500 gr karpuz püresi

250 gr kavun püresi

40 gr yaprak jelatin

500 gr çırpılmış krema

100 gr bitter çikolata

100 gr pralin

100 gr margarin



Hazırlanışı:

Karpuz ve kavun birlikteliğiyle lezzetlendirilmiş bu enfes tarifi listenize eklemeyi unutmayın. Çekirdekleri ayıklanmış ve suyu süzülmüş karpuz püresinin yarısını bir tencereye alıp ısıtın. Ayrı bir yerde önceden soğuk suda ıslatılmış 20 gr yaprak jelatini eritin ve püreye karıştırın. Kalan karpuz püresini ve 250 gr çırpılmış kremayı ekleyin ve iyice karıştırın. Önceden plastik folyo ile kaplanmış kalıp içine doldurun ve derin dondurucuda 2 saat bekletin. Kavun püresini de aynı şekilde ikiye bölün ve yine ısıttığınız bölüme eritilmiş 20 gr jelatini yedirin. Kalan püreyi ve çırpılmış kremayı ekleyip karıştırın. Karışımı küçük bir kabın içine doldurup yine derin dondurucuda 2 saat bekletin. Margarini eritip ocaktan alın ve içine parçalanmış çikolata ile pralin koyup karıştırarak eritin ve süzdürün. Karpuz terini kalıptan çıkarıp ızgara tel üzerine alın ve hazırladığınız çikolatalı karışım üzerine dökün. Kenarlarını kesip tabağa alın. Kalıptan çıkardığınız kavun terini de üzerine yerleştirin ve dilediğiniz meyvelerle süsleyip servis yapın.