Çikolata topları
Lezzet patlaması!
6 kişilik
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Malzemeler
200 gr kakaolu kek
100 gr bitter çikolata
Ufalanmış bisküvi
50 gr iri kırılmış Antep fıstığı
20 gr iri kırılmış tarçınlı akide şekeri
Kakao
Hazırlanışı:
Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Ilındıktan sonra kakaolu kek parçaları, Antep fıstığı ve kırılmış akide şekerini ekleyip iyice karıştırın. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Ufalanmış bisküvi veya kakaoya bulayın. Tüm malzemeyi bu şekilde hazırlayın. Servis yapın.
* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.