Çikolata topları

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Lezzet patlaması!

6 kişilik -

Malzemeler

200 gr kakaolu kek

100 gr bitter çikolata

Ufalanmış bisküvi

50 gr iri kırılmış Antep fıstığı

20 gr iri kırılmış tarçınlı akide şekeri

Kakao



Hazırlanışı:

Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Ilındıktan sonra kakaolu kek parçaları, Antep fıstığı ve kırılmış akide şekerini ekleyip iyice karıştırın. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Ufalanmış bisküvi veya kakaoya bulayın. Tüm malzemeyi bu şekilde hazırlayın. Servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.

