Çikolatalı çember tarifi

Malzemeler:

175 gr bisküvi

350 gr bitter çikolata

225 gr tereyağı

3 yemek kaşığı badem likörü

2 yumurta sarısı

50 gr file badem





Hazırlanışı:

Bisküvileri mutfak robotunda ufalayın. Çikolatayı küçük parçalar şeklinde kırıp benmari usulü eritin. Sıcak çikolatayı karıştırarak hafifçe ılındırın. Tereyağının yarısı ve likörü ekleyip karıştırın. Kalan tereyağı ve yumurta sarılarını ekleyip hızlıca karıştırmaya devam edin. Bisküvi ve file bademi ekleyip karıştırın. Karışımı içine streç folyo konmuş ortası boş çember şeklindeki kalıba doldurun. Üzerini kaşığın tersiyle düzeltin. Buzdolabında 2 saat bekletin. Dilimleyip servis yapın.