Çikolatalı Cheesecake
8 kişilik
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Malzemeler
2 paket ufalanmış kakaolu bisküvi
3 çorba kaşığı margarin,
240 gr bitter çikolata
3 kutu labne peyniri
1 su bardağı tozşeker
¼ çay kaşığı tuz
¾ su bardağı krema
3 çorba kaşığı kakao ve üzerine serpmek için ekstra kakao
2 çay kaşığı vanilya aroması
3 yumurta
Çilekli Sos İçin
½ kg çilek
2 çorba kaşığı pudra şekeri (blender’dan geçirin).
Hazırlanışı
Fırını 180 dereceye ayarlayın. Bisküvileri
margarinle karıştırın. Tart kalıbına
bastırarak yayın. Çikolataları benmari
usulü eritin. Bir kasede peyniri mikser
yardımıyla çok az karıştırın. Şeker ve tuzu
ekleyin. Krema, kakao ,vanilya aroması
ve eritilmiş çikolatayı ilave edip karıştırın.
Yumurtaları ekleyin ve karışacak kadar
çırpın. Kenarları katı, ortası yumuşak
olana kadar 45 dakika pişirin.
Soğuduktan sonra üzerine kakao serpin.
Not: Bir gece bekletirseniz tadı daha
güzel olur.