Çikolatalı Cheesecake

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8 kişilik -

Malzemeler

2 paket ufalanmış kakaolu bisküvi

3 çorba kaşığı margarin,

240 gr bitter çikolata

3 kutu labne peyniri

1 su bardağı tozşeker

¼ çay kaşığı tuz

¾ su bardağı krema

3 çorba kaşığı kakao ve üzerine serpmek için ekstra kakao

2 çay kaşığı vanilya aroması

3 yumurta



Çilekli Sos İçin

½ kg çilek

2 çorba kaşığı pudra şekeri (blender’dan geçirin).



Hazırlanışı

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Bisküvileri margarinle karıştırın. Tart kalıbına bastırarak yayın. Çikolataları benmari usulü eritin. Bir kasede peyniri mikser yardımıyla çok az karıştırın. Şeker ve tuzu ekleyin. Krema, kakao ,vanilya aroması ve eritilmiş çikolatayı ilave edip karıştırın. Yumurtaları ekleyin ve karışacak kadar çırpın. Kenarları katı, ortası yumuşak olana kadar 45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üzerine kakao serpin.



Not: Bir gece bekletirseniz tadı daha güzel olur.