Çikolatalı çilekli tart

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- kişilik -

Malzemeler

1.5 su bardağı un

150 gr. tereyağı

3 çorba kaşığı pudra şekeri

2 yumurta sarısı

2 çorba kaşığı soğuk su

Vanilya,, Krema için

80 gr. bitter çikolata ?

100 ml. süt kreması

Üzerine

8–10 adet iri çilek

80 gr. bitter çikolata



Hazırlanışı:

Elenmiş unu ve tereyağını robota koyun ve 1–2 dakika çalıştırın. Daha sonra içine pudra şekerini, vanilyayı, yumurta sarılarını ve suyu ilave edin. Bir dakika kadar daha karıştırıp hamuru tezgaha boşaltın. Hamuru elinizle toparlayıp streç filme sarın ve 3-4 saat buzdolabında dinlendirin. Dinlenmiş hamurunuzdan limon büyüklüğünde parçalar koparıp merdaneyle açın ve tart kalıplarına yerleştirin. Bir çatal yardımıyla hamurun tabanında delikler açın. Önceden ısıttığınız fırında tartlar pembeleşene kadar pişirin. Diğer tarafta bir tencereye boşalttığınız kremanızı kaynama noktasına gelinceye kadar ısıttıktan sonra ocağın altını kapatın ve rendelediğiniz çikolatayı kremaya ilave edin. Sürekli karıştırarak çikolatanın erimesini sağlayın. Soğuyan çikolatanızı mikserle 1-2 dakika çırpın. Çikolatayı tartlara paylaştırın ve ortalarına yıkayıp kuruladığınız birer çileği yerleştirin. Buharda (benmari usulü) erittiğiniz çikolatayı çileklerin üzerine yeteri miktarda akıtın. Tartları buzdolabında soğutarak servis yapın.