Çikolatalı kurabiyeler tarifi

Malzemeler:

1.5 su bardağı un

100 gr bitter çikolata

75 gr tereyağı

2 yumurta

1 paket vanilya

100 gr çekilmiş ceviz içi

1.5 çay bardağı tozşeker

1 tutam tuz

Üzeri için

100 gr çikolata

1 çorba kaşığı antepfıstığı



Hazırlanışı:

Unu hamur yoğurma kabına eleyin. Vanilyayı ekleyip harmanlayın. Ortasını havuz şeklinde açın. Çikolatayı rendeleyin. Oda sıcaklığında yumuşatılmış tereyağı, 2 yumurta, tozşeker, tuz, çikolata ve cevizi ilave edip pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru 10 dakika dinlendirin. Malzemeden ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın. Hazırladığınız hamur toplarını yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 10 dakika pişirin. Isıyı 175 dereceye indirip 10 dakika daha pişirin ve tepsiyi fırından alın. Çikolatayı benmari usulü eritin. Kurabiyeleri erimiş çikolataya bulayıp tel ızgara üzerine alın. Çikalatası donduktan sonra bir tabağa yerleştirip buzdolabında yarım saat bekletin. Antepfıstığı ile süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.