Çikolatalı Tarçınlı Cupcake
12 kişilik
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Malzemeler
2 su bardağı un
2 su bardağı şeker
1/2 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karbonat
1/2 su bardağı margarin (oda sıcaklığında)
3/4 bardak su
2 yumurta
3/4 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı tarçın
120 gr. bitter çikolata
Yapılışı
Fırını 180 dereceye getirip ısıtın. Kalıplarınızı
hazırlayın. Çikolatayı benmari usulü veya
mikrodalgada ara ara karıştırarak eritin. Tüm
malzemeyi geniş bir kaba koyup önce düşük hızda
30 saniye, sonra yüksek hızda 3 dakika karıştırın.
Kalıplara 2/3 oranında karışımdan doldurun. 20-25
dakika pişirin. Tel ızgarada keklerinizi soğutun.
Süslemesi
Şeker hamurunu merdane
yardımıyla açın. Kalıplarla,
farklı boyutlarda yuvarlaklar
keserek keklerinizin üzerini
süsleyin. Dilerseniz alt kısımlarını
kurdele ile çevirerek süsleyin.