Çikolatalı Tarçınlı Cupcake

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12 kişilik -

Malzemeler

2 su bardağı un

2 su bardağı şeker

1/2 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karbonat

1/2 su bardağı margarin (oda sıcaklığında)

3/4 bardak su

2 yumurta

3/4 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tarçın

120 gr. bitter çikolata



Yapılışı

Fırını 180 dereceye getirip ısıtın. Kalıplarınızı hazırlayın. Çikolatayı benmari usulü veya mikrodalgada ara ara karıştırarak eritin. Tüm malzemeyi geniş bir kaba koyup önce düşük hızda 30 saniye, sonra yüksek hızda 3 dakika karıştırın. Kalıplara 2/3 oranında karışımdan doldurun. 20-25 dakika pişirin. Tel ızgarada keklerinizi soğutun.



Süslemesi

Şeker hamurunu merdane yardımıyla açın. Kalıplarla, farklı boyutlarda yuvarlaklar keserek keklerinizin üzerini süsleyin. Dilerseniz alt kısımlarını kurdele ile çevirerek süsleyin.