Çikolatalı ve fındık kremalı kek tarifi

Malzemeler:

100 gr tereyağı (oda ısısında yumuşatılmış)

1 su bardağı toz şeker

4 yumurta

1.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

150 gr çikolatalı fındık kreması (hazır)



Hazırlanışı:

Tereyağı ile şekeri mikserle iyice çırpın. Yumurtaları teker teker ilave edip çırpmaya devam edin. Son olarak elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip tekrar karıştırın. Kek kalıbını tereyağı ile yağlayıp toz şeker serpin. Kek malzemesini kalıba dökün. Üzerine bıçak yardımıyla çikolatalı fındık kreması sürün. Önceden ısıtılmış 160 dereceye ayarlı fırında 30-45 dakika pişirin. Bir saat dinlendirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

