Çikolata ve fındıklı çıtır kurabiye tarifi
Malzemeler:
225 gr sütlü çikolata
40 gr tereyağı
75 gr bisküvi
Yarım su bardağı file fındık
75 gr beyaz çikolata
Hazırlanışı:
Sütlü çikolatayı küçük parçalar şeklinde kırın. Cam kaseye alıp benmari usulü eritin. Dikdörtgen bir kalıbın içine streç folyo yerleştirin. Erimiş çikolatayı ılındırın. Bisküvileri ve fındıkları ekleyip karıştırın. Beyaz çikolatayı küçük parçalar şeklinde kırıp ekleyin. Karışımı streç folyo serdiğiniz kalıba döküp üzerini kaşığın tersiyle düzleyin. Buzdolabında 2 saat bekletin. Üzerindeki streç folyoyu çıkarın. Dilimleyip üzerine pudra şekeri serpin. Servis yapın.