Çikolatalı Vişneli Krep

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- kişilik -

Malzemeler

Krep için:

50 gr bitter çikolata

200 ml süt

120 ml krema

30 gr kakao

115 gr un

2 yumurta

Dolgusu için:

500 gr vişne (çekirdeksiz)

Yarım su bardağı vişne suyu

1 çay bardağı toz şeker

1 paket şekerli vanilin

300 ml krema

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Üzeri için

1 paket çikolatalı sos

Süt





Hazırlanışı:

Krep için çikolatayı küçük parçalara bölün ve süt ile birlikte sos tenceresine alarak orta ateşte eritin. Ocaktan alıp birkaç dakika soğuttuktan sonra krema, kakao, un ve yumurtaları ekleyerek mikserle iyice çırpın. 30 dakika buzdolabında soğumaya bırakın.Vişne, şeker, şekerli vanilin ve vişne suyunu sos tenceresine alarak orta ateşte 6-7 dakika pişirin. Ocaktan alarak soğumaya bırakın. Krema ve pudra şekerini mikserle katılaşıncaya kadar çırpın ve düz uçlu sıkma torbasına doldurduktan sonra buzdolabında bekletin. Krep tavasını ısıtıp hafif yağladıktan sonra tavanın tabanını kaplayacak miktarda hamur dökün ve önlü arkalı pişirin. Tüm hamur bitinceye kadar işlemi tekrarlayın. Sos için, çikolatalı sos ve üzerinde yazan miktarda sütü tencereye alıp karıştırarak pişirin. Krepleri dörde katlayarak servis tabağına yerleştirin. Kreplerin içlerine sıkma torbası ile krema sıkıp vişne tanelerini yerleştirin. Rendelenmiş çikolata serpiştirin. Hazırladığınız sosu üzerine gezdirerek servis yapın.