Çilek sorbeli kurabiye tarifi

Malzemeler:

Çilek sorbe için:

3 su bardağı doğranmış taze çilek

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı ayran

2 yemek kaşığı limon suyu

Kurabiye için:

¾ su bardağı tereyağı

¾ su bardağı şeker

2 yumurta

1 çay kaşığı vanilya esansı

1 su bardağı un

¾ su bardağı kakao

1 çay kaşığı kabartma tozu

Bir tutam tuz

Yarım su bardağı damla çikolata

Üzeri için:

Krema, çilek



Hazırlanışı:

Çilek sorbeyi hazırlamak için gerekli olan tüm malzemeyi derin bir karıştırma kabında mikserle çırpın. Malzemeler iyice özdeşleştikten sonra hava almayan kapaklı bir kaba alın. Kaşıkla hafif karıştırıp dondurucuda 12 saat bekletin. Kurabiye için tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelinceye kadar mikserle çırpın. Yumurtaları ve vanilya esansını ilave edin. Ayrı bir karıştırma kabında un, kakao, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Yavaş yavaş diğer karışıma ekleyip karıştırın. Damla çikolatayı ekleyin. Hamurdan dondurma kaşığıyla parçalar alıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak koyun. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 12 dakika pişirin. Soğuyan kurabiyelerinizin arasında çilekli sorbeden koyup üzerini başka bir kurabiye ile kapatın. Çırpılmış krema ve çilekle süsleyerek servis yapın.