Çilek soslu kek tarifi

Malzemeler:

1 hazır sade kek

1 kg çilek

1 su bardağı su

Yarım su bardağı toz şeker

Kabuksuz Antep fıstığı

İnce çekilmiş Antep fıstığı



Hazırlanışı:

Keki iki dikdörtgen parça elde edecek şekilde kesin. Çilekleri bol suyla yıkayıp suyunu süzün. 750 gr çileği tencereye alıp üzerine şeker serpin. Suyu ekleyip çilekler yumuşayıp ezilene kadar arada bir karıştırarak pişirin. Sosu blender’le ezerek püre haline getirin. Kekleri bu sosla iyice ıslatın. İlk kekin üzerine dilimlenmiş çilek ve bolca Antep fıstığı ekleyin. Diğer kekin üzerine kapatıp bütün Antep fıstığı ve ince çekilmiş Antep fıstığıyla süsleyip servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.