Çilekli muslu pay tarifi

Malzemeler:

Bisküvili taban için:

2 su bardağı ince çekilmiş kakaolu bisküvi

2 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Mus dolgusu için:

1 su bardağı sürülebilir çikolata

Yarım su bardağı krema

Üzeri için:

8 - 10 çilek

1.5 su bardağı krema

Yarım su bardağı pudra şekeri

Rendelenmiş bitter çikolata



Hazırlanışı:

Bisküvili taban için bisküvileri rondoda çekin. Şeker ve tereyağını ekleyip karıştırın. Yağlanmış ve un serpilmiş küçük tart kalıplarına alıp elinizle iyice bastırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Izgara tel üzerine alarak soğumaya bırakın. Mus dolgusu için sürülebilir çikolata ve kremayı karıştırın. Soğuyan tabanınızın üzerine sürüp en az 2 saat buzdolabında bekletin. Üzerini doğranmış çilekle kaplayın. Pudra şekeri ve kremayı mikserle çırpın. Musun ortasına çikolatalı kısım gözükecek şekilde dökün. Doğranmış çilek ve rendelenmiş çikolata ile süsleyerek servis yapın.